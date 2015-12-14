Суд не захотів приймати позов фонду Навального до скандального генпрокурора Чайки

Про це повідомила прес-секретар суду Ніна Юркова, передає РБК.

За її словами, позов повернуто заявнику у зв'язку з непідсудністю. "Відповідач перебуває на території Пресненського суду", - пояснила Юркова. Вона не змогла відповісти, в який саме суд слід звернутися юристам ФБК.

Юрист ФБК Іван Жданов упевнений, що позов був поданий без порушень підсудності. "У нас є дані, що Чайка проживає на вулиці Рочдельська в столиці (РФ - Ред.), а вона відноситься до Пресненського суду, - розповів він. - Але навіть якщо б його місцеперебування не було відомо, то позов можна подати за місцем перебування майна відповідача".

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"Якби позов прийнято до розгляду, то всі докази лягали б на Чайку, якщо він зараз сам подасть позов, то доводити правоту повинен буде вже фонд", - додав Жданов.

Зі свого боку, Жданов має намір оскаржити рішення Пресненського суду, а також подати позов до вже іншого суду, вказаного у визначенні Пресненського суду.

Раніше сьогодні скандальний російський генпрокурор Юрій Чайка заявив, що організатором фільму-розслідування про бізнес його синів є глава фонду Hermitage Capital Браудер.

Нагадаємо, генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені в публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.