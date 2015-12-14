Скандальний російський генпрокурор Чайка назвав "замовника" антикорупційного фільму

Він заявив, що Навальний і "замовники" антикорупційного розслідування нібито хотіли очорнити його і прокуратуру, "не вказавши жодних фактів", передає "КоммерсантЪ".

"Замовником цього конкретного фільму я вважаю конкретну людину і потужні структури, які стоять за нею. Ця людина знає про наші розслідування і побоюється їх", - йдеться у заяві Чайки.

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При цьому він додав, що з 2004 року правоохоронними органами Російської Федерації розслідуються злочинні схеми розкрадань у період з 1996 по 2006 рік з РФ величезних грошових коштів.

"Їхніми ідеологами є спецслужби США, а організатором став громадянин США, нині підданий Великобританії У. Браудер", - наголосив скандальний прокурор.

Раніше генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені в публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.