Скандальний російський генпрокурор Чайка назвав "замовника" антикорупційного фільму
Скандальний російський генпрокурор Юрій Чайка вважає, що організатором фільму-розслідування про бізнес його синів є главу фонду Hermitage Capital Браудер.
Він заявив, що Навальний і "замовники" антикорупційного розслідування нібито хотіли очорнити його і прокуратуру, "не вказавши жодних фактів", передає "КоммерсантЪ".
"Замовником цього конкретного фільму я вважаю конкретну людину і потужні структури, які стоять за нею. Ця людина знає про наші розслідування і побоюється їх", - йдеться у заяві Чайки.
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При цьому він додав, що з 2004 року правоохоронними органами Російської Федерації розслідуються злочинні схеми розкрадань у період з 1996 по 2006 рік з РФ величезних грошових коштів.
"Їхніми ідеологами є спецслужби США, а організатором став громадянин США, нині підданий Великобританії У. Браудер", - наголосив скандальний прокурор.
Раніше генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені в публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.
Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.
Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.