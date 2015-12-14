Російські далекобійники прийшли до будівлі адміністрації Путіна

Про це повідомляє телеканал "Дождь".

За інформацією кореспондента, біля будівлі мітингує близько 70 далекобійників. Перед ними виступають депутати від російської комуністичної партії, яких учасники акції протесту "уважно слухають".

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Журналіст з місця подій пише в Twitter, що у мітингувальників лише один плакат, який говорить: "Не забудемо, не пробачимо ваші ціни на бензин".

Акція далекобійників пов'язана з введенням з 15 листопада системи плати за проїзд федеральними трасами "Платон". Водії вимагають скасування зборів і пов'язаних з ними штрафів, а також скаржаться на те, що система виявилася неготова до реальної роботи.