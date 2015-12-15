Москва хоче обговорити з США врегулювання ситуації на Донбасі - Лавров

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РИА "Новости".

"І, безумовно, ми дуже б хотіли продовжити розмову, розпочату президентами, про те, як Сполучені Штати можуть сприяти у врегулюванні української кризи", - сказав Лавров.

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Як повідомляв УНІАН, раніше глава адміністрації президента Росії Сергій Іванов заявив в інтерв'ю одному з російських телеканалів, що США і РФ домовилися на двосторонній основі координувати дії з врегулювання ситуації в Україні, без підключення Вашингтона до «нормандського формату».