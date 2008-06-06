Росія невдовзі стане основним імпортером німецьких товарів

Товарообіг Росії і Німеччини за останні 6 років зріс у 4 рази, перевищивши в 2007 р. 52 млрд дол., заявив президент РФ Дмитро Медведєв, виступаючи в Берліні на зустрічі з німецькими політиками та підприємцями. Він зазначив, що ФРН є головним постачальником російського імпорту, 90% якого становлять машини, устаткування, металопродукція. Президент РФ висловив упевненість, що і найближчі роки Росія стане основним імпортером німецьких товарів, "обігнавши щодо цього навіть Китай".

Д.Медведєв також сказав, що обсяг німецьких інвестицій в російську економіку становить 28 млрд євро. Він особливо наголосив взаємовигідний характер російський-німецьких економічних зв`язків і закликав до їх подальшого розвитку.

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