Пуск Іраном балістичної ракети назвали порушенням резолюції Радбезу ООН
Іран порушив резолюцію Ради безпеки ООН, коли в жовтні провів пуск балістичної ракети.
Про це заявляє комітет з санкцій, повідомляє Reuters.
"На основі аналізу отриманої інформації комітет прийшов до висновку, що запуск ракети Emad є порушенням параграфа 9 резолюції 1929 Ради безпеки", - йдеться в заяві.
Комітет також у конфіденційній доповіді повідомив, що запуск ракети виконав поставлене перед ним завдання - показав, що вона може доставляти ядерну зброю.
Читайте такожУ Сирії вбито чергового іранського генерала
За словами дипломатів, запуск ракети технічно не є порушенням домовленостей між Іраном і шістьма країнами-посередниками (Китай, США, Росія, Франція, Німеччина, Великобританія), але доповідь ООН може поставити адміністрацію президента США Барака Обами в незручне становище.
У Білому домі не виключають, що проти Ірану можуть запровадити нові санкції у зв'язку з випробуваннями ракети.