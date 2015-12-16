Пуск Іраном балістичної ракети назвали порушенням резолюції Радбезу ООН

Про це заявляє комітет з санкцій, повідомляє Reuters.

"На основі аналізу отриманої інформації комітет прийшов до висновку, що запуск ракети Emad є порушенням параграфа 9 резолюції 1929 Ради безпеки", - йдеться в заяві.

Комітет також у конфіденційній доповіді повідомив, що запуск ракети виконав поставлене перед ним завдання - показав, що вона може доставляти ядерну зброю.

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За словами дипломатів, запуск ракети технічно не є порушенням домовленостей між Іраном і шістьма країнами-посередниками (Китай, США, Росія, Франція, Німеччина, Великобританія), але доповідь ООН може поставити адміністрацію президента США Барака Обами в незручне становище.

У Білому домі не виключають, що проти Ірану можуть запровадити нові санкції у зв'язку з випробуваннями ракети.