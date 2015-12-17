Путін: ІДІЛ - це вже другорядна річ, бойовики обслуговують чиїсь економічні інтереси

«Мені здається, ІДІЛ - це другорядна річ. Зайшли в Ірак - зруйнували країну, добре-погано, погано. Виникли елементи, пов'язані з торгівлею нафтою. Ситуація складалася роками. Бізнес, контрабанда. Щоб це захищати, знадобилася військова сила», - сказав він.

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За словами президента, в даній ситуації був використаний «ісламський фактор» для залучення людей на «гарматне м'ясо» гаслами, що було пов'язано з економічними інтересами. Таким чином, за словами глави держави, виникло саме угруповання.

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Президент РФ також заявив про те, що бойовики після початку ударів стали пересуватися вночі в невизнаний Іракський Курдистан.

Путін розповів про інформацію Міноборони, згідно з якою в одному місці знаходяться до 11 тис. бензовозів. Де конкретно знаходиться настільки значне число машин і коли з'являться подробиці, він не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, Росія звинувачує президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та його родину у закупівлі нафти у «Ісламської держави».

Ердоган відкидає звинувачення РФ у причетності до контрабанди нафти.

"Ми не настільки безчесні, щоб купувати нафту у терористів. Якщо буде доведено, що ми це робили, я покину своє крісло. Якщо є якісь докази, то нехай їх пред'являть, подивимося", - додав він.

Пізніше прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде оприлюднити докази торгівлі нафтою між Туреччиною і екстремістським угрупованням "Ісламська держава", хоча напередодні російський президент Володимир Путін заявив, що рішення Туреччини збити російський бомбардувальник Су-24 було нібито продиктовано бажанням убезпечити канали постачання контрабандної нафти з територій, контрольованих угрупованням ІДІЛ.

24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.