Спікером парламенту Грузії став Давид Бакрадзе

На сьогоднішньому засіданні парламенту Грузії нового скликання депутати обрали нового спікера - ним став перший номер списку «Національного руху» Давид БАКРАДЗЕ.

Як передає Газета.Ru, зы 120 депутатів, які знаходилися в залі засідань, за нього проголосували 116. Утрималися чотири парламентарії.

У своєму виступі Д.БАКРАДЗЕ звернувся до опозиційних депутатів і запропонував їм співпрацю в новому парламенті. За словами Д.БАКРАДЗЕ, для нього як для спікера є пріоритетом співпраця з усіма силами, представленими в парламенті.

Новий голова пообіцяв, що зробить усе можливе, щоб представники опозиції були представлені на вищих посадах у парламенті Грузії.