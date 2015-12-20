Помер знаменитий німецький диригент Курт Мазур

Про це повідомив Нью-Йоркський філармонічний оркестр, передає Бі-бі-сі. Курт Мазур народився в 1927 році в Нижній Сілезії (нині територія Польщі). Він почав свою музичну кар'єру в епоху Холодної війни, будучи вірним прихильником східнонімецької влади. Протягом 26 років Мазур очолював Лейпцігський оркестр Гевандхауза.

За часів колапсу комуністичного режиму в 1980-х роках високий авторитет Мазура дозволив йому виступити в ролі парламентера, щоб уникнути кровопролиття серед продемократичних демонстрантів.

Багато хто пророкував Курту Мазуру політичне майбутнє в пост-комуністичній Східній Німеччині, але замість цього він емігрував до США, ставши музичним директором Нью-Йоркського філармонічного оркестру. Цей пост він займав з 1991 по 2002 рік, після чого став почесним музичним директором.

Як йдеться в заяві оркестру, Мазур завжди глибоко вірив у музику як спосіб вияву гуманізму: "Ми виразно відчули це після 11 вересня, коли він диригував зворушливим виконанням "Німецького реквієму" Брамса, і коли музиканти оркестру давали безкоштовні камерні оркестри навколо Ground Zero (англ. місце, де розташовувалися вежі Всесвітнього торгового центру)".

В період з 2000 по 2007 рік Курт Мазур також був головним диригентом Лондонського філармонічного оркестру, після чого став почесним музичним директором Національного оркестру Франції.

У 2012 році диригент впав зі сцени під час виступу в Парижі і був госпіталізований. У тому ж році, після скасування кількох концертів, він повідомив, що страждає хворобою Паркінсона.

У диригента залишилася дружина Томоко Мазур - уродженка Японії і оперна співачка, а також п'ятеро дітей.