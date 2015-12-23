Росія заочно арештувала і оголосила Ходорковського в міжнародний розшук

Про це повідомив офіційний представник Слідчого комітету Росії (СКР) Володимир Маркін, передає Бі-бі-сі. "Розглянувши клопотання управління з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Росії, суд заочно обрав Михайлу Ходорковському запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - йдеться в повідомленні СКР.

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Раніше щодо нього було винесено постанову про притягнення в якості обвинуваченого в "організації вбивства і замаху на вбивство двох і більше осіб".

11 грудня СКР заочно висунув Михайлу Ходорковському звинувачення у вбивстві мера Нєфтєюганська Володимира Пєтухова, що сталось в 1998 році.

Також Михайла Ходорковського звинувачують у замаху на вбивство В'ячеслава Кокошкіна, який супроводжував Пєтухова, і у двох замахах на бізнесмена Євгена Рибіна, під час одного з яких загинув його охоронець.

Михайло Ходорковський був двічі визнаний російським судом винним в економічних злочинах і провів у місцях позбавлення волі 10 років. Він заперечує свою провину і називає своє кримінальне переслідування політично вмотивованим.

У 2013 році Михайла Ходорковського помилував президент Росії Володимир Путін. Бізнесмен поїхав спочатку до Німеччини, а потім до Швейцарії. Зараз він живе в Лондоні. Колишній глава ЮКОСа продовжує критично висловлюватися про стан справ у Росії і політику Путіна.