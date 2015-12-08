СК РФ викликав Ходорковського на допит у якості обвинуваченого

Повістку від Слідчого комітету РФ Ходорковський опублікував на своій сторінці в Twitter.

"Батьку сьогодні принесли. Як ніби мою адресу не знають. Повідомляю: Hanover sq. 16. Похмура спроба зміни теми обговорення", - йдеться в повідомленні.

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У повістці сказано, що Ходорковський повинен з'явитися на допит до Москви 11 грудня у якості обвинуваченого у кримінальній справі.

Отцу сегодня притащили. Как будто мой адрес не знают. Сообщаю: Hanover sq. 16 Унылая попытка смены темы обсуждения. pic.twitter.com/FF50ZHD94e — Ходорковский Михаил (@mich261213) December 7, 2015

Як повідомляв УНІАН, Михайло Ходорковський вважає, що президент Росії Володимир Путін може почати повномасштабну війну з України, країн Прибалтики або на Близькому Сході.