СК РФ викликав Ходорковського на допит у якості обвинуваченого

06:32, 08 грудня 2015
Світ
859 0

Колишнього голову ЮКОСа та російського опозиціонера Михайла Ходорковського викликали на допит у якості обвинуваченого. 

REUTERS

Повістку від Слідчого комітету РФ Ходорковський опублікував на своій сторінці в Twitter.

"Батьку сьогодні принесли. Як ніби мою адресу не знають. Повідомляю: Hanover sq. 16. Похмура спроба зміни теми обговорення", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожХодорковський спрогнозував період закінчення ери Путіна

У повістці сказано, що Ходорковський повинен з'явитися на допит до Москви 11 грудня у якості обвинуваченого у кримінальній справі. 

Як повідомляв УНІАН, Михайло Ходорковський вважає, що президент Росії Володимир Путін може почати повномасштабну війну з України, країн Прибалтики або на Близькому Сході.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter