СК РФ викликав Ходорковського на допит у якості обвинуваченого
Колишнього голову ЮКОСа та російського опозиціонера Михайла Ходорковського викликали на допит у якості обвинуваченого.
Повістку від Слідчого комітету РФ Ходорковський опублікував на своій сторінці в Twitter.
"Батьку сьогодні принесли. Як ніби мою адресу не знають. Повідомляю: Hanover sq. 16. Похмура спроба зміни теми обговорення", - йдеться в повідомленні.
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У повістці сказано, що Ходорковський повинен з'явитися на допит до Москви 11 грудня у якості обвинуваченого у кримінальній справі.
Отцу сегодня притащили. Как будто мой адрес не знают. Сообщаю: Hanover sq. 16 Унылая попытка смены темы обсуждения. pic.twitter.com/FF50ZHD94e
— Ходорковский Михаил (@mich261213) December 7, 2015
Як повідомляв УНІАН, Михайло Ходорковський вважає, що президент Росії Володимир Путін може почати повномасштабну війну з України, країн Прибалтики або на Близькому Сході.