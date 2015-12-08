Ходорковському заочно висунули обвинувачення у справі про вбивство

"У справі про вбивство мера Нефтеюганська Пєтухова слідство заочно висунуло звинувачення Ходорковському", - повідомляє ТАСС з посиланням на інформоване джерело. З цим і пов'язаний його виклик на допит. Ходорковський в даний час знаходиться за межами Росії.

У той же час, Русская служба Би-би-си повідомляє, що слідчий комітет Росії не підтверджує раніше поширену інформацію про оголошення Ходорковського у федеральний розшук: "у відомстві підтвердити дані про розшук опозиціонера відмовилися".

Крім цього, за даними РИА Новости, інформацію про федеральний розшук Ходорсковского не підтвердила і його прес-секретар.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сам Ходорковський повідомив про те, що російський Слідчий комітет викликав його на допит як обвинуваченого. У своєму "Твіттері" бізнесмен опублікував фотографію повістку з СКР.

Наголошується, що з повістки випливає, що мова йде про допит про події 1998 року - у справі про вбивство мера Нефтеюганська Володимира Пєтухова. Повістку принесли 82-річному батькові Ходорковського, Борису.

Прес-секретар Ходорковського Кюлле Піспанен повідомила, що він не хоче зв'язуватися зі Слідчим комітетом і навіть заочно брати участь у будь-яких слідчих діях. У серпні батька опозиціонера викликали на допит у зв'язку з відновленням тієї ж справи.