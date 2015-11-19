Експерти оцінили потужність бомби, яка могла вибухнути на борту А321

Про це заявили експерти-сапери, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The New York Times.

Проводи, які видно на фото, ймовірно, є електричними з'єднаннями для детонатора, який лежить у центрі. Інша частина ланцюга, прихована під чорною стрічкою, може включати невеликі акумулятори та електроніку, необхідну, щоб відправити електричний заряд детонатора в призначений час.

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Підривний капсуль потім детонує основний заряд вибухової речовини всередині алюмінієвої банки.

У банки є отвір у дні і це ознака того, що, можливо, вона була заповнена вибуховою пастою. Рідка вибухівка відкидається, тому що банка не закрита герметично. Через дірку на дні банки видно якусь білу речовину.

Раніше повідомлялося, що основою для бомби могла стати пластична вибухова речовина.

Експерти також зазначили, що в банку може поміститися більше вибухової речовини, ніж зазвичай є у стандартній військовій гранаті, і цього достатньо для підриву літака.

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Такий прилад, розміщений на борту пасажирського літака, міг бути приведений в дію таймером, за допомогою пульта дистанційного управління, сигналом від когось з літака, або за допомогою інших засобів.

З технічної точки зору простіше підірвати бомби з таймером, тому що це не вимагає перебування на борту літака і бомби, і підривника.

"Немає загальнодоступних доказів, що пристрій на фото насправді пов'язаний зі збитим російським літаком. Фотографію можна вважати дезінформацією, призначеною, щоб справити враження і підвищити значущість терористичної групи, залучити потенційних новобранців або щоб відвернути увагу правоохоронних органів", - зазначає видання.