Росія: офіцера звинуватили у шпигунстві на користь Польщі - BBC

01:08, 26 грудня 2015
Світ
375 0

У Калінінграді колишнього офіцера Балтійського флоту присудили до 12 років колонії за звинуваченням у державній зраді.

tvc.ru

Про це повідомила прес-служба регіонального управління ФСБ, передає BBC Україна.

Суд визнав доведеним те, що в 2013 році підполковник запасу Федір Борискін встановив контакт із військовою розвідкою Польщі.

Читайте такожПольського журналіста видворили з Росії - Gazeta Wyborcza

ФСБ заявляє про "корисливі мотиви" засудженого.

За даними прес-служби, він визнав провину і підтвердив, що видав іноземній спецслужбі державну таємницю військового характеру.

Читайте такожДіти російських шпигунів вимагають назад канадське громадянство - Time

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter