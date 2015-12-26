Росія: офіцера звинуватили у шпигунстві на користь Польщі - BBC

У Калінінграді колишнього офіцера Балтійського флоту присудили до 12 років колонії за звинуваченням у державній зраді.

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