Росія: офіцера звинуватили у шпигунстві на користь Польщі - BBC
01:08, 26 грудня 2015Світ
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У Калінінграді колишнього офіцера Балтійського флоту присудили до 12 років колонії за звинуваченням у державній зраді.
Офіцера Балтійського флоту звинуватили у шпигунстві / tvc.ru
Про це повідомила прес-служба регіонального управління ФСБ, передає BBC Україна.
Суд визнав доведеним те, що в 2013 році підполковник запасу Федір Борискін встановив контакт із військовою розвідкою Польщі.
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ФСБ заявляє про "корисливі мотиви" засудженого.
За даними прес-служби, він визнав провину і підтвердив, що видав іноземній спецслужбі державну таємницю військового характеру.
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