Прокуратура Туреччини почала розслідування щодо лідера прокурдської партії - ЗМІ

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Зокрема мова йде про формулювання, викладені в підсумковій резолюції за результатами дводенного конгресу прокурдських груп, в тому числі Демократичної партії народів, в місті Дірбакир на південному сході країни.

"Гідний опір нашого народу проти політики, яка викликає деградацію курдської проблеми, є по суті попитом і боротьбою за місцеве самоврядування і місцеву демократію", - говориться у підсумковій резолюції.

Читайте такожПрезидент Туреччини пригрозив "закопати" курдських повстанців "в траншеях"

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу звинуватив у зраді лідера курдської партії Демократичної партії народів Селахаттіна Демірташа через його підтримку позиції Москви в інциденті зі збитим Су-24.