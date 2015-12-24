Давутоглу звинуватив лідера курдської партії Туреччини у зраді через підтримку позиції РФ щодо Су-24
Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу звинуватив у зраді лідера курдської партії Демократичної партії народів Селахаттіна Демірташа через його підтримку позиції Москви в інциденті зі збитим Су-24.
Зокрема, у четвер Давутоглу назвав "зрадою" та "ганьбою" висловлювання Демірташа, який зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та розкритикував Туреччину через збиття російського Су-24, передає "ЄвроПравда" з посиланням на ВВС.
"Дехто намагається знизити авторитет Туреччини за кордоном", - зазначив турецький прем'єр.
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За його словами, "стояти пліч-о-пліч з Москвою є відвертою неповагою до своєї країни та її громадян".
"Якщо ви їдете до столиць інших держав, то ви не скаржитеся там на свою країну", - наголосив Давутоглу.
Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський Су-24,що порушив повітряний простір країни.
Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий,його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.
Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що в цьому випадку країна має право захищатися.
Водночас президент РФ Володимир Путін назвав інцидент «ударом у спину». У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.