"Репортери без кордонів": у 2015 році в світі було вбито 110 журналістів

Про це йдеться в звіті міжнародної організації "Репортери без кордонів", передає радіо "Свобода". Крім цього, обставини загибелі та мотиви убивства 43 медійників – не з’ясовані, наголошують правозахисники.

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У доповіді "Репортерів без кордонів" наголошується також, що в 2015 році були убиті 27 журналістів-громадських активістів та семеро співробітників ЗМІ.

Правозахисники наголошують, що кількість жертв серед журналістів вказує на тривожну тенденцію про "навмисне насильство щодо журналістів" та провал законодавчих ініціатив щодо захисту працівників ЗМІ.

Однією з найбільш смертоносних для журналістів країн у 2015 році стала Франція, яка посіла третє місце після Сирії та Іраку. Це відбулося через напад у січні на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo, що змінило торішні показники смертності, коли дві третини смертей журналістів сталися в зонах бойових дій.

"Створення спеціального механізму для дотримання норм міжнародного права щодо захисту журналістів є абсолютною необхідністю", – прокоментував звіт організації "Репортери без кордонів" її генеральний секретар Крістоф Делуар.

Водночас Комітет із захисту журналістів (CPJ) заявляє, що в 2015 році вбили 69 журналістів. Згідно з доповіддю CPJ, 40% загиблих стали жертвами бойовиків з угруповань "Аль-Каїда" та "Ісламська держава". Більше двох третин із загального числа таких вбивств були замовними, стверджують у Комітеті.

З 2005 року у світі загинуло 787 журналістів.