Колишній заручник терористів у Charlie Hebdo заявив, що ЗМІ поставили під загрозу його життя

Колишній заручник терористів, що на початку січня цього року влаштували стрілянину в редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo, позивається до суду на ЗМІ, чиї репортажі "поставили під загрозу його життя".

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання 20minutes.fr.

Зазначається, що 9 січня працівник редакції Ліліан Лепер потрапив до терористів у заручники. Через це він тепер подав позов до радіостанції RMC і двох телеканалів – France 2 і TF1.

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"Радіостанція і два телеканали у своїх ефірах розповіли про можливу присутність у редакції співробітника, про що терористи не знали", - повідомляє видання.

Адвокат Лепера зазначив, що "ці ЗМІ не виконали зобов’язань щодо обережності й завбачливості, що покладаються на них у подібних випадках".

Нагадаємо, стрілянина у редакції Charlie Hebdo в Парижі сталася 7 січня. Внаслідок неї загинули 12 осіб. 9 січня терористів, братів Шеріфа та Саїда Куаши, застрелила поліція.