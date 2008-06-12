Путін пояснив, у чому унікальність російської діаспори

Уряд Російської Федерації всіляко підтримуватиме російськомовну пресу за кордоном.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це заявив 11 червня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, виступаючи на урочистому прийомі від імені уряду РФ, присвяченому Х Всесвітньому конгресу російської преси.

Він зазначив, що підтримка надаватиметься без порушення суверенітету держав.

"При цьому - строго поважаючи її право на самостійність і незалежність, зокрема, в оцінках подій, що відбуваються в Росії, і, звичайно, не порушуючи норми закону і суверенітет держав, в яких ви працюєте", - підкреслив В.ПУТІН, звертаючись до учасників конгресу.

"Відомо, що російська діаспора - одна з найбільших у світі, - зазначив В.ПУТІН. - Її унікальність у тому, що вона відкрита для людей різних національностей - відкрита такмж, як і сама Росія".

При цьому, підкреслив прем`єр, "все це різноманіття релігій, етносів, традицій об`єднує російську мову". "І чим більше ваш вплив, тим вагоміше її роль у глобальній політиці, економіці, в гуманітарній сфері", - звернувся прем`єр до учасників конгресу.

Росія знаходиться серед головних "ньюсмейкерів" сучасного світу, і це серйозний шанс для всієї великої "сім`ї" російськомовних ЗМІ зайняти гідне місце в глобальному інформаційному просторі, заявив В.ПУТІН.

"Для цього російськомовна преса має стати майданчиком для генерації нових ідей, для дискусій з найактуальніших питань світового розвитку", - підкреслив глава російського уряду.