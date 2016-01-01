Кім Чен Ин погрожує "святою війною за справедливість"

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин у своїй новорічній промові заявив, що готовий до війни з агресором, який "тільки посміє зачепити" його країну. Про це пише The Wall Street Journal.

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"Ми продовжимо копітку роботу над встановленням миру на Корейському півострові та регіональної стабільністю. Але якщо агресори-провокатори доторкнуться до нас, навіть злегка, ми відповімо їм безжальною і святою війною за справедливість і національне возз'єднання" – заявив лідер Північної Кореї.

Крім того, в цьому році північнокорейський диктатор не згадав про ядерну програму країни, обмежившись лише заявою про необхідність нарощувати різноманітність озброєнь.

Також Кім Чен Ин звинуватив Південну Корею у слабкій транскордонній співпраці та посиленні недовіри між країнами, але підкреслив, що готовий до нових переговорів. За його словами, "обидві Кореї повинні продовжити побудову діалогу і утриматися від "кроків назад".

Зазначимо, що у своїй новорічній промові президент південної Кореї Пак Кін Хє також заявила, що "двері для діалогу двох країн залишаються відкритими".