Тисячі японців привітали імператора Акіхіто з Новим роком

Десятки тисяч японців прийшли в імператорський палац в центрі Токіо, щоб привітати імператора Акіхіто з Новим роком, повідомляє ТАСС. У своєму зверненні японський монарх подякував присутніх і побажав, щоб у новому році всі жили в мирі та спокої.

"Я дуже радий, що можу зустріти з вами Новий рік. Спасибі, що прийшли сюди сьогодні. Я бажаю, щоб кожен з вас прожив цей рік мирно, щоб цей рік став хорошим. З нагоди початку нового року я молюся, щоб Японія та всі інші країни жили в мирі", - сказав японський монарх.

Привітання імператора, якому минулого року виповнилося 82 роки, є однією з головних новорічних традицій у Японії. Монарх і члени його родини вітали своїх підданих із закритого куленепробивним склом балкона імператорського палацу.

Протягом дня Акіхіто, імператриця Мітіко, спадкоємець престолу принц Нарухіто і інші члени монаршої сім'ї вийдуть на балкон п'ять разів.

З цієї нагоди в імператорському палаці щорічно збираються десятки тисяч людей, які вітають монарха гучним вітальним кличем "Банзай!" ("Хай живе!") і розмахують національними прапорами.

Читайте такожУряд Японії пішов у відставку

У статті підкреслюється, що в Токіо стоїть сонячна і досить тепла для цієї пори року погода, що, безсумнівно, позитивно позначилося на кількості присутніх, які прийшли привітати імператора.