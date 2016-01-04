У Польщі не погоджуються з критикою ЄС щодо спірного закону про ЗМІ

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський в інтерв’ю німецькому виданню Bild відкинув критику з боку Єврокомісії щодо нового закону про ЗМІ, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

"Ми всього-на-всього хочемо вилікувати нашу державу від деяких хвороб, аби вона могла знову одужати", - сказав він.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства Польщі, попередній уряд країни керувався у своїй медіаполітиці лівими ідеями. "Ніби світ за марксистським прикладом має рухатися автоматично лише в одному напрямку - до нового міксу культур та рас, до світу з велосипедистів та вегетаріанців, які роблять ставку лише на відновлювальну енергетику та борються проти будь-якої форми релігії", - передає його слова інформагентство. Політик переконаний, що така картина світу не має нічого спільного з традиційними польськими цінностями.

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Польський президент Анджей Дуда також став на захист нового закону про ЗМІ. За словам його речника Марека Магієровського, зміни необхідні, оскільки за минулої влади державні мовники були однобокими та позбавленими плюралізму. У ЄС цей факт ігнорувався, зазначив речник. Очікується, що польський президент найближчим часом підпише спірний закон, зазначає AP.

Як повідомляв УНІАН, високопоставлений представник ЄС заявив про можливість застосування правового тиску щодо Польщі через прийнятий там закон про ЗМІ, який дає уряду право безпосередньо призначати керівників громадських телерадіокомпаній.

Серед положень закону є норма, згідно з якою мандати чинних членів наглядових рад і членів правління державних ЗМІ припиняють свою дію. Рішення щодо призначення керівних посад на громадському телебаченні, радіо, а також в інформагенції PAP надалі ухвалюватиме міністр фінансів країни.

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Нагадаємо, новий закон підтримали Сейм та Сенат, однак його поки не підписав польський президент Анджей Дуда. Документ викликав хвилю обурення серед польської громадськості та у представників Єврокомісії. Особливо напруженою є ситуація у контексті нещодавнього ухвалення іншого закону, що обмежує владу Конституційного суду, - єдиного вищого органу влади, непідконтрольного правлячій партії "Право і справедливість".