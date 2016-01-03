У ЄС заговорили про готовність оскаржити новий закон Польщі про ЗМІ
Високопоставлений представник ЄС заявив про можливість застосування правового тиску щодо Польщі через прийнятий там закон про ЗМІ, який дає уряду право безпосередньо призначати керівників громадських телерадіокомпаній.
За словами комісара ЄС із цифрової економіки і суспільства Гюнтера Еттінгера, існують серйозні підстави задіяти правовий механізм ЄС і піддати дії Варшави моніторингу, передає Бі-бі-сі.
Члени парламенту Польщі схвалили поспіхом прийняті урядом поправки до закону про ЗМІ, які, на думку критиків цього законопроекту, обмежують свободу слова.
В інтерв'ю тижневику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, що вийшов у світ 3 січня, Еттінгер сказав, що він підніме це питання на найближчому засіданні Єврокомісії 13 січня.
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Згідно з правовим механізмом, прийнятим минулого року, Єврокомісія може посилити тиск на державу, яка входить до спільноти, для того, щоб вплинути на будь-який крок, що може бути розглянутий як "систематична загроза" фундаментальним цінностям ЄС.
Зрештою, це може призвести до позбавлення країни-порушника права голосу в Раді ЄС.
Нагадаємо, чотири топ-менеджери державного телебачення Польщі подали у відставку на знак протесту проти нового закону про державні ЗМІ.