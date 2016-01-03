У ЄС заговорили про готовність оскаржити новий закон Польщі про ЗМІ

За словами комісара ЄС із цифрової економіки і суспільства Гюнтера Еттінгера, існують серйозні підстави задіяти правовий механізм ЄС і піддати дії Варшави моніторингу, передає Бі-бі-сі.

Члени парламенту Польщі схвалили поспіхом прийняті урядом поправки до закону про ЗМІ, які, на думку критиків цього законопроекту, обмежують свободу слова.

В інтерв'ю тижневику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, що вийшов у світ 3 січня, Еттінгер сказав, що він підніме це питання на найближчому засіданні Єврокомісії 13 січня.

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Згідно з правовим механізмом, прийнятим минулого року, Єврокомісія може посилити тиск на державу, яка входить до спільноти, для того, щоб вплинути на будь-який крок, що може бути розглянутий як "систематична загроза" фундаментальним цінностям ЄС.

Зрештою, це може призвести до позбавлення країни-порушника права голосу в Раді ЄС.

Нагадаємо, чотири топ-менеджери державного телебачення Польщі подали у відставку на знак протесту проти нового закону про державні ЗМІ.