Генсек НАТО засудив КНДР за ядерні випробування й закликав повністю відмовитися від ядерних програм

Відповідна заява генсека Альянсу розповсюджена у середу в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

"Випробування ядерної зброї, про яке повідомила Північна Корея, підриває регіональну і міжнародну безпеку, і є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Я засуджую продовження розробок Північною Кореєю ядерної зброї, балістичних ракетних програм та її запальну та загрозливу риторику", - заявив він.

У цьому зв'язку Столтенберг закликав КНДР повністю виконувати свої міжнародні зобов'язання.

Читайте такожУ ЄС назвали ядерні випробування Пхеньяна загрозою безпеці всього регіону

На його переконання, Північна Корея "повинна повністю відмовитися від ядерної зброї та існуючих ядерних програм та програм балістичних ракет" таким чином, щоб це можна було перевірити, і щоб цей процес мав незворотній характер. "КНДР також повинна брати участь у достовірних і справжніх переговорах з денуклеаризації", наголосив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 січня влада КНДР оголосила про успішне випробування водневої бомби. Як йдеться в заяві уряду країни, випробування відбулося "відповідно до стратегічного курсу Трудової партії Кореї". В результаті КНДР "стала володіти найпотужнішими ядерними силами стримування", підкреслюється в заяві.

Міністерство закордонних справ України розповсюдило заяву, в якій підкреслюється, що в Україні глибоко стурбовані заявами керівництва КНДР про здійснення 6 січня 2016 року випробування чергового ядерного пристрою.

«Україна як держава, яка добровільно відмовилася від власного ядерного потенціалу і неухильно дотримується принципів ядерного нерозповсюдження, рішуче засуджує такі дії КНДР. Вважаємо, що це питання має бути невідкладно розглянуте Радою безпеки ООН», - заявили в МЗС.

Рада безпеки ООН сьогодні проведе екстрену зустріч у зв'язку з випробуванням Пхеньяном водневої бомби.