Бойовики "Аль-Каїди" погрожують терактами в Італії та Іспанії - ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Europa Press.

За даними агентства, на відео показано теракти, а також містяться кадри з членами угрупування в Малі – у тому числі одним громадянином Іспанії родом з Мелільї (анклав на півночі Африки, кордон з Марокко) на ім'я Абу аль-Нур аль-Андалусія.

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Іспанські сили безпеки в даний час займаються вивченням цього відео.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Лондоні сімейну пару визнали винною у підготовці теракту. 25-річний Мохаммед Рехман і 24-річна Сану Ахмед Хан привернули увагу поліції і після того, як завели в Twitter аккаунт "Silent Bomber".