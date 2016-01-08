Бойовики "Аль-Каїди" погрожують терактами в Італії та Іспанії - ЗМІ
00:03, 08 січня 2016Світ
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Терористична організація "Аль-Каїда в Ісламському Магрибі" поширила відео, на якому погрожує вчинити теракти в Неаполі, Римі та Мадриді.
REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Europa Press.
За даними агентства, на відео показано теракти, а також містяться кадри з членами угрупування в Малі – у тому числі одним громадянином Іспанії родом з Мелільї (анклав на півночі Африки, кордон з Марокко) на ім'я Абу аль-Нур аль-Андалусія.
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Іспанські сили безпеки в даний час займаються вивченням цього відео.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Лондоні сімейну пару визнали винною у підготовці теракту. 25-річний Мохаммед Рехман і 24-річна Сану Ахмед Хан привернули увагу поліції і після того, як завели в Twitter аккаунт "Silent Bomber".
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