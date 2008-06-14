Обама збільшить податок для багатих, Маккейн дасть послаблення молоді

Барак Обама пообіцяв, у разі обрання президентом, підвищити податок на заробітну плату для тих американців, які одержують понад 250 тисяч доларів в рік, повідомляє агентство Associated Press. Цей крок торкнеться інтересів трьох відсотків найбагатших громадян США.

Виступаючи перед виборцями в штаті Огайо, Обама наголосив, що для середнього класу податок на соціальне забезпечення є набагато важчим навантаження, ніж для багатих і надбагатих американців.

Згідно з нинішнім законодавством, для всіх платників податків з окладом понад 102 тисячі доларів в рік діє єдина ставка податку на платгю - 6,2 відсотка. Проте Обама має намір збільшити суму цього податку для тих, хто одержує понад 250 тисяч доларів за рік. При цьому Обама спеціально наголосив, що запропонована ним податкова реформа не торкнеться середнього класу. Крім того, він додав, що новий податок стягуватиметься тільки з зарплат, і не стосуватиметься доходу з інвестицій.

За словами Обами, цей план допоможе "продовжити життя соціальному забезпеченню", не підвищуючи при цьому віку виходу на пенсію і не скорочуючи обсягу соціальних гарантій.

Обама також піддав критиці позицію республіканця Джона Маккейна за те, що той хоче дозволити платникам податків самостійно інвестувати частину суми, сплаченої ними у вигляді податку на соціальне забезпечення. Маккейн у відповідь зазначив, що Обама невірно розуміє його позицію. "Я не хочу проводити приватизацію відрахувань на соціальне забезпечення, - наголосив Маккейн. - Я хочу тільки, щоб молоді фахівці, тільки молоді фахівці, дістали можливість відкласти кілька зароблених ними як податок доларів, і покласти їх на свій власний рахунок. Це їхні гроші".

Лента.ру