Меркель: Без збереження Шенгену не буде єврозони

"Євро та свобода перетину кордонів безпосередньо пов'язані між собою", - заявила Меркель у понеділок, 11 січня, у виступі на діловому прийомі в Майнці, передає Deutsche Welle.

Ніхто не повинен робити вигляд, наче можна мати спільну валюту без значною мірою простого перетину кордонів, пояснила канцлер.

Якщо ж держави почнуть відгороджуватися, то суттєво страждатиме внутрішній ринок Євросоюзу, додала вона. І саме тому Німеччина як найбільша економіка в центрі ЄС повинна боротися за вільне пересування людей. Потрібно зміцнювати зовнішні кордони ЄС та зберігати вільне пересування в межах Шенгену, наголосила Меркель.

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У своєму виступі канцлер заявила також про необхідність суттєвого зменшення числа біженців та посилення контролю.

За її словами, Європа зіткнулася з несподіваним випробуванням. "Ми є вразливими. Оскільки ми досі не маємо того порядку, контролю, який ми хотіли б мати", - цитує слова Меркель інформагенція Reuters.

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