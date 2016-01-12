Нідерланди виділять 30 мільйонів євро на проведення референдуму щодо асоціації з Україною

Про це сказав міністр внутрішніх справ та у справах королівства Роналд Пластерк, повідомляє ТАСС.

Відповідна домовленість була досягнута між місцевою владою і урядом країни. Раніше влада заявляла, що готові витратити на проведення референдуму 20 млн. "Уряд вважає важливим, щоб голосування було добре підготовлено та організовано, - пояснив Пластерк. - Разом з тим, невідомо, скільки референдумів буде організовано в майбутньому, тому витрати на дані цілі повинні бути в межах розумного".

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З ініціативою проведення референдуму з ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС виступили автори популярного голландського блогу "Без стилю", члени "Комітету громадян ЄС" та організації "Форум за демократію", що зібрали необхідні 300 тис. підписів для проведення голосування. Референдум, призначений на 6 квітня, носить консультативний характер, тобто не обов'язковий для виконання урядом, проте результати плебісциту можуть призвести до серйозних розбіжностей у політичних колах в тому випадку, якщо голосування буде визнано таким, що відбулося (явка складе більше 30%), і якщо більшість виборців виступить проти угоди.

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Нагадаємо, 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС? Референдум був ініційований групою GeenPeil.

Як повідомляв УНІАН, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що негативний результат нідерландського референдуму щодо Угоди про асоціацію з Україною буде вигідний Росії та може призвести "до континентальної кризи".