Юнкер: Референдум у Нідерландах щодо угоди з Україною може призвести "до континентальної кризи"

Про це він заявив в інтерв'ю газеті NRC Handelsblad від 9 січня, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

На його думку, популісти намагаються перетворити це консультативне голосування на плебісцит щодо Європи.

"Я сподіваюся, що нідерландці не будуть голосувати з причин, що не мають нічого спільного з угодою", - заявив президент Єврокомісії.

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Напередодні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв агітувати на підтримку асоціації між ЄС та Україною та розвінчувати міфи щодо документа.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС? Референдум був ініційований групою GeenPeil.