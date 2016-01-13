Європейський суд з прав людини дозволив звільняти з роботи за переписку і пости у Facebook

Про це пише Deutsche Welle.

Як визначили судді Малої палати ЄСПЛ, роботодавець має право перевіряти, як його співробітники на робочому місці виконували свої службові обов'язки і не використовували комп'ютер компанії для приватних цілей.

Перевірка сторінки в соцмережі може вважатися втручанням у приватне життя, однак судді ЄСПЛ вважають, що в даній ситуації така перевірка є виправданою, повідомляє агентство AFP.

Румунського інженера, якому зараз 36 років, звільнили ще в 2007 році після роботи протягом трьох років на приватну компанію. Роботодавець перевірив його Facebook-сторінку і виявив, що інженер використовував робочий комп'ютер для обміну повідомленнями зі своїм братом і дівчиною про стан здоров'я і особистого життя.

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Чоловік пройшов усі судові інстанції у своїй країні, однак не домігся позитивного для себе рішення і подав позов до ЄСПЛ. Мала палата ЄСПЛ не задовольнила позов і тепер румун має право протягом трьох місяців подати апеляцію.

ЄСПЛ може, але не зобов'язаний, тоді направити справу до Великої палаті ЄСПЛ, де її розгляне колегія з 17 суддів.