В Ірані розповіли, коли чекають скасування санкцій - Reuters

Іран у п'ятницю очікує остаточного звіту МАГАТЕ про те, що країна виконала всі свої зобов'язання щодо ядерної програми. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, пише Reuters із посиланням на агентство Fars.

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"МАГАТЕ опублікує фінальний звіт, що підтверджує виконання Іраном своїх зобов'язань, у п'ятницю", - заявив міністр.

При цьому в МАГАТЕ відмовилися коментувати цю заяву.

Раніше Wall Street Journal повідомив, що Білий дім відклав прийняття нових фінансових санкцій проти Ірану.

Нагадаємо, "Шістка" міжнародних переговірників та Іран досягли історичної угоди з ядерної проблеми 14 липня. Після укладення угоди очікувалося, що санкції проти Тегерана будуть поступово скасовуватися.

Також повідомлялося, що адміністрація президента США Барака Обами готує санкції проти компаній та осіб, підозрюваних в причетності до іранської програмі розробки балістичних ракет. Про це повідомили американські чиновники, знайомі із ситуацією. Під обмежувальні заходи потраплять компанії і приватні особи, які можуть бути задіяні в розробці іранської ракетної програми.