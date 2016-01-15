Німецька поліція тримає під наглядом понад 400 потенційних ісламістів

Кількість потенційних ісламістів, які повернулися до Німеччини із Сирії та Іраку, зростає, понад 400 осіб перебувають у полі зору правоохоронних органів, заявив начальник федерального управління кримінальної поліції Гольгер Мюнх, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

Читайте такожУ Парижі в присутності перших осіб держави вшанували пам'ять жертв терактів

Він заявив, що кількість тих, хто покидає Німеччину та їде до Сирії та Іраку воювати на боці терористичного угрупування "Ісламська держава", знижується. "Хвиля тих, хто виїжджає, стає слабшою", - зазначив він. За словами начальника поліції, правоохоронні органи на сьогодні знають про 780 радикалів, які вирушили на Близький Схід. При цьому, зазначає Гольгер Мюнх, не всі з них мають намір брати участь у бойових діях - майже третина повертається назад.

"Ми маємо дуже чітко простежити, хто з них розчарований, можливо дехто, хто вже не становить загрози, і хто залишається проблемою", - зауважив Гольгер Мюнх. За його словами, на сьогодні правоохоронці нараховують "понад 400 осіб, що становлять загрозу, і яких ми маємо тримати у полі зору".