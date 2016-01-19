Фінляндія має намір депортувати іракських мігрантів, які не отримали притулок

Фінляндія та Ірак розвивають співробітництво у зв'язку з депортацією іракських прохачів притулку. Про це з посиланням на заяву МВС країни повідомляє місцеве видання Yle.

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На думку МВС, Фінляндія хоче депортувати в Ірак прохачів притулку, які отримали негативне рішення про перебування в Фінляндії, навіть всупереч їх бажанню. Крім того, Фінляндія хоче прискорити процес повернення шукачів притулку, які добровільно покидають країну.

Зараз договору про депортацію іракців на їх Батьківщину у Фінляндії немає.

Наприклад, Швеція та Ірак уклали договір про депортацію, але на практиці він не діє. Делегація міністерства з питань міграції Іраку минулого тижня відвідала з візитом Ірак. Іракська влада зустрічалася з представниками Міністерств внутрішніх справ, праці та економічного розвитку.

Переговори тривають, фінська делегація, ймовірно, відвідає Ірак наступної осені.

Раніше також повідомлялося, що з Фінляндії рекордне число іракських біженців, близько 3 тисяч минулого року, відкликали свої заявки на надання притулку .