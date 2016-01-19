У Росії оголосили в розшук 76-річного активіста, який втік в Україну

Преображенський суд Москви оголосив у розшук 76-річного активіста Володимира Іонова, обвинуваченого в Росії за статтею про неодноразові порушення правил проведення масових заходів.

Про це Крым.Реалии повідомила адвокат Ольга Дінзе. Вона зазначила, що у даний час справу стосовно Іонова, який втік в Україну, призупинено.

23 грудня 2015 року в Преображенському суді було призначено виступ Володимира Іонова з останнім словом. Однак за два дні до цього стало відомо, що пенсіонер залишив Росію. Свій від'їзд в Україну він пояснив змінами в особистому житті. Іонів також заявляв про намір подати документи на отримання політичного притулку.

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Протягом 2015 року Іонов у Росії чотири рази притягувався до адміністративної відповідальності за звинуваченням в участі в акціях протесту: 10 січня його затримали під час проведення одноосібного пікету на підтримку французького сатиричного журналу Charlie Hebdo, 15 січня – на акції на Манежній площі в підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Іонів також брав участь у пікетах з вимогою звільнити з СІЗО українську льотчицю Надію Савченко.

У липні проти нього порушили кримінальну справу. Правозахисний центр «Меморіал» розцінив переслідування Іонова як політично мотивоване.