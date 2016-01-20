"Ісламська держава" у Сирії звільнила 270 заручників - Reuters

Переважно це жінки і діти, яких взяли у заручники у вихідні під час атаки на підконтрольні сирійському урядові території в Дей-ез-Зорі. З посиланням на сирійську Обсерваторію з прав людини про це повідомляє Reuters.

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Проте ще близько 50 чоловіків віком від 14 до 55 бойовики зігнали під час рейдів по домівках у захопленому районі. За словами представника Обсерваторії Рамі Абдулрамана, їх терористи ще будуть допитувати.

"Тих, чиї зв'язки з режимом виявлять, і тих, хто не погодиться прийняти радикальну ІДІЛівську інтерпретацію ісламу, буде покарано".

У США вже засудили насильство щодо мирних жителів і Дей-ез-Зорі і вимагають притягнути винних до відповідальності.

Як повідомлялося, після масового вбивства мирних жителів у сирійському місті Дейр-ез-Зор 17 січня терористи взяли в заручники близько 400 людей.