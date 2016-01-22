США для боротьби з ІДІЛ розгорнуть сухопутну операцію в Іраку за участю елітної дивізії

Про це йдеться в статті міністра оборони США Ештона Картера, опублікованій у виданні Politico.

«Солдати легендарної 101-ї дивізії найближчим часом будуть перекинуті в Ірак і вступлять в бій з ІДІЛ. Вони будуть відчувати підтримку всього американського народу і будуть діяти згідно з чітким планом кампанії, щоб завдати рішучої поразки варварській організації", - пише Картер.

Глава Пентагону зазначив, що США погодили цей план з союзниками по "антиіділівській" коаліції під час зустрічі в Парижі, на якій були присутні представники Франції, Австралії, Німеччини, Італії, Нідерландів і Великобританії.

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План військової кампанії передбачає три мети.

"Перше - знищити основні центри влади ІДІЛ в іракському Мосулі і сирійській Ракка . Друге - знищення ракових метастаз ІДІЛ по всьому світу. Третє - найважливіша місія: захищати батьківщину", - зазначив Картер.

При цьому, на думку міністра оборони США, тільки місцеві військові сили зможуть остаточно вразити ІДІЛ і завоювати довіру на звільнених територіях.

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30 жовтня, з'явилися повідомлення, що президент США Барак Обама дав наказ відправити в Сирію групу до 50 фахівців для координації дій коаліційної авіації і союзників на землі, а також для підтримки помірної опозиції. В зону конфлікту були направлені додаткові винищувачі F-15 і штурмовиків A-10 — вони розмістилися на базі Інджирлік в Туреччині.

1 грудня глава Пентагону Ештон Картер, виступаючи перед комітетом Палати представників Конгресу США у справах збройних сил, заявив про те, що США направлять до Іраку додаткові спецпідрозділи для допомоги іракському уряду в боротьбі з терористами «Ісламської держави». На думку Пентагону, спецназівці, крім допомоги Багдаду, будуть здатні самостійно здійснювати силові операції на території Сирії. Джерело на умовах анонімності повідомив Reuters про те, що чисельність спецназу, відправленого в Ірак, складе близько 200 осіб.

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21 грудня стало відомо про перекидання в Ірак американського спецназу. Чисельність контингенту – 100 людей. Вашингтон повідомляв, що ці підрозділи будуть виконувати секретні операції. Розміщення елітного підрозділу спецназу в Іраку – частина плану США по боротьбі з ІД.