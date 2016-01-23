Тисячі поляків вийшли на антиурядові протести

Основна вимога мітингувальників - відмова уряду від прийняття закону про стеження, передає Бі-бі-сі. Якщо закон буде прийнятий, буде розширено доступ влади до різних електронних даних громадян, а правоохоронні органи отримають більше можливостей для використання даних стеження у веденні справ.

Читайте такожПрем'єр-міністр Польщі: Зміни до польських законів відповідають стандартам ЄСМітингувальники вийшли з прапорами Польщі та ЄС, а також з плакатами, що закликають уряд слухати людей, але не підслуховувати їх.

У жовтні до влади в країні прийшла консервативна партія "Право і справедливість". Вона послідовно вживає заходів щодо збільшення контролю над судовою системою країни та засобами масової інформації.

Багато поляків виступають проти дій партії. Вони звинувачують її в порушенні демократичних свобод.

Акції протесту на підтримку поляків пройшли і в інших європейських містах, у тому числі в Лондоні та Амстердамі.

В Європейському союзі занепокоєні діями уряду Польщі. ЄС веде розслідування того, чи не порушує Варшава демократичні принципи.