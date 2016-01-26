У Данії ухвалений закон про конфіскацію цінного майна у мігрантів
Парламент Данії схвалив законопроект, що зобов'язує мігрантів, які прибувають в країну, здавати наявне в них майно, вартість якого перевищує еквівалент $1450.
На підтримку законопроекту проголосували 87 депутатів, включаючи представників двох найбільших парламентських фракцій, 27 членів парламенту висловилися проти, один утримався, передає Бі-бі-сі. Прихильники закону наполягають на тому, що країні необхідно вживати більше заходів, спрямованих на обмеження припливу мігрантів.
Законопроект викликав жорстку критику в самій Данії та інших країнах, коли про нього було оголошено на початку січня.
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Данська влада наполягає на тому, що нові правила лише зрівнюють мігрантів з громадянами країни. Безробітні данці зобов'язані продати свою власність, якщо її вартість перевищує певну суму, для того щоб претендувати на отримання соціальних допомог.
Уряд Данії обговорить і ще одну неоднозначну пропозицію – затримувати возз'єднання сімей біженців і мігрантів, щоб позбавити їх стимулу просити притулку в Данії.
У 2016 році Данія, як очікується, прийме близько 20 тис. мігрантів. Як повідомило данське міністерство інтеграції, це на 5 тис. більше, ніж у минулому році.
Тисячі мігрантів, які нелегально в'їхали в ЄС, виявилися в Данії. Багато з них застрягли тут, намагаючись потрапити до Швеції.