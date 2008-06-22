На Філіппінах затонув пором з 740 пасажирами на борту

На Філіппінах затонув пором, на борту якого знаходилося 740 пасажирів, повідомляє NEWSru.

За повідомленнями місцевих телеканалів, технічні проблеми на судні були зафіксовані поблизу острова Сибуян в центральній частині архіпелагу, після чого пором Princess of Stars пішов на дно.

Підтверджено загибель 80 осіб, повідомляє місцеве телебачення. Ці дані уточнюватимуться в міру проведення рятувальної операції, передає китайське інформагентство "Синьхуа". Кількість жертв може значно зрости - досі невідома доля більш більше 600 осіб.

Як відомо, поромне сполучення є досить поширеним засобом транспорту на Філіппінах, що є архіпелагом з більш ніж 7 тис. островів. Проте нерідко пасажирські судна не відповідають стандартам безпеки.

Однією з основних причин більшості інцидентів з філіппінськими поромами експерти називають перевантаженість судів пасажирами.

Інциденти з поромами відбуваються мало не щомісячно. На щастя, в більшості випадків пасажирам вдається врятуватися.

Останній великий інцидент мав місце минулого року, коли пасажирське судно затонуло поблизу берегів провінції Кезон, за 220 км. від Маніли. Пором перекинувся за 500 м від берега, не впоравшись з сильним штормом. Жертвами трагедії стали більше 100 осіб.