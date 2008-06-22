На Філіппінах затонув пором з 740 пасажирами на борту
Підтверджена загибель 80 осіб
На Філіппінах затонув пором, на борту якого знаходилося 740 пасажирів, повідомляє NEWSru.
За повідомленнями місцевих телеканалів, технічні проблеми на судні були зафіксовані поблизу острова Сибуян в центральній частині архіпелагу, після чого пором Princess of Stars пішов на дно.
Підтверджено загибель 80 осіб, повідомляє місцеве телебачення. Ці дані уточнюватимуться в міру проведення рятувальної операції, передає китайське інформагентство "Синьхуа". Кількість жертв може значно зрости - досі невідома доля більш більше 600 осіб.
Як відомо, поромне сполучення є досить поширеним засобом транспорту на Філіппінах, що є архіпелагом з більш ніж 7 тис. островів. Проте нерідко пасажирські судна не відповідають стандартам безпеки.
Однією з основних причин більшості інцидентів з філіппінськими поромами експерти називають перевантаженість судів пасажирами.
Інциденти з поромами відбуваються мало не щомісячно. На щастя, в більшості випадків пасажирам вдається врятуватися.
Останній великий інцидент мав місце минулого року, коли пасажирське судно затонуло поблизу берегів провінції Кезон, за 220 км. від Маніли. Пором перекинувся за 500 м від берега, не впоравшись з сильним штормом. Жертвами трагедії стали більше 100 осіб.