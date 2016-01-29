Норвезькі поліцейські більше не будуть носити зброю

Норвезькі поліцейські, яких в країні приблизно 6 тис. осіб, як правило, тримають свою зброю під замком у своїх патрульних машинах, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Local.

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Але в листопаді 2014 року поліції були дані повноваження на носіння зброї на поясі, коли служба безпеки Норвегії підвищила рівень загрози терористичних актів.

В листопаді 2015 року поліцейське управління оголосило про свої плани припинити тимчасове розпорядження. Цей план був переглянутий після терактів у Парижі, в яких загинули 130 осіб.

Повноваження на носіння зброї були двічі продовжені спочатку до кінця грудня, а потім до 3 лютого. Але в четвер в поліцейському управлінні сказали, що наказ не буде продовжений і норвезька поліція повернеться до того, що їх зброя надійно зберігається.

У поліції зазначають, що нинішня ситуація в Норвегії не вимагає присутності озброєних поліцейських.