Норвегія тимчасово припинила депортацію біженців до Росії

Норвезька влада тимчасово призупинила депортувати до РФ прохачів притулку, які восени прибули до скандинавського королівства з території Росії, повідомляє ТАСС з посиланням на заяву керівника МЗС Норвегії Бьорге Бренде.

"Росія хоче обговорити питання, що стосуються координації процедури повернення (біженців). Нам зрозуміле це бажання, переговори будуть розпочаті наступного тижня. Наразі й до подальшого сповіщення вислання біженців через КПП Стурскуг припинена", - заявив глава норвезької дипломатії.

Основною причиною для тимчасового припинення депортації біженців, озвученої російською стороною, є необхідність забезпечення безпеки даної процедури. Обговорюється можливість відправки висланих мігрантів до Мурманська та Москви літаками.

Цього тижня в Норвегії почали депортацію з країни чергової групи біженців, раніше прибулих з РФ. Однак з понад 100 чоловік, які були звезені в центр для прохачів притулку в північній комуні Сер-Варангер (межує з Мурманської областю), в Росію вдалося відправити мікроавтобусами тільки 13. Їх відвезли до Нікеля в середу, а в четвер і п'ятницю рейси зривалися.

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Минулого року до Норвегії прибуло понад 5,5 тисячі шукачів притулку, які скористалися так званим арктичним маршрутом, що проходить через Москву, Мурманськ та Нікель. Це переважно вихідці з країн Азії, Африки та Близького Сходу. Більшість - громадяни Афганістану, Іраку і Сирії.