Європарламент визнав Палестинську державу

"Європейський парламент підтримує в принципі визнання Палестинської державності і два державних рішення, і вважає, що вони повинні йти рука об руку з розвитком мирних переговорів, які мають просуватися вперед", - йдеться в резолюції, прийнятій в середу, передає Українська правда.

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Для того, щоб підтримати дипломатичні зусилля ЄС у мирному процесі на Близькому Сході, Європарламент також вирішив запустити ініціативу "парламентарії миру", яка повинна об'єднати депутатів Європарламенту, а також представників парлментів Ізраїлю та Палестини.

Євродепутати також підтримали "рішення для двох держав на основі кордонів 1967 року з Єрусалимом в якості столиці двох держав з урахуванням безпеки Ізраїлю та з урахуванням незалежної, демократичної, сусідньої і життєздатної держави Палестина, що живуть пліч-о-пліч один з одним в світі, в безпеці, на основі права самовизначення і при повному дотриманні міжнародного права".

"Єдиним способом врегулювання конфлікту є співіснування двох держав - Ізраїлю та Палестини", - йдеться в тексті резолюції.

Нагадаємо, Швеція поки є єдиною з держав ЄС, яка офіційно визнала Палестину. Аналогічне рішення готова прийняти Бельгія.

Відповідні резолюції, які не мають обов’язкового характеру, прийняли парламенти Франції, Іспанії, Великої Британії, Ірландії.