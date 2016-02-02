Кемерон схвалив пропозиції, при яких Великобританія залишиться в ЄС

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, передає Бі-бі-сі. При цьому пропозиції, за його словами, потребують доопрацювання.

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Основна частина змін, які представив президент Ради Європи Дональд Туск, відноситься до міграційної та монетарної політики.

Зокрема, пропозиція Дональда Туска включає в себе запропоновані Девідом Кемероном заходи, що обмежують виплати працюючим у Великобританії мігрантам з інших країн Євросоюзу.

Крім того, план пропонує заходи, які дозволять Великобританії уникнути подальшої економічної інтеграції з іншими країнами союзу, незважаючи на те, що принцип поглиблення інтеграції закладений в Лісабонському договорі: план передбачає більш широкі повноваження для членів Євросоюзу, що не входять в зону євро.

Для того, щоб ці пропозиції знайшли легітимність, їх мають підтримати інші 27 країн-членів союзу.

У своєму публічному листі Дональд Туск назвав збереження цілісності ЄС своєю основною задачею на час терміну президентства.