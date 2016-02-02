Кремль знайшов заміну керівнику ГРУ, який загадково помер

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в Міноборони РФ.

"У понеділок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вручив генералу Коробову особистий штандарт начальника ГРУ. Церемонія відбулася в штаб-квартирі Главку. У п'ятницю Коробов займе свій новий робочий кабінет", - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожУ Москві відреагували на інформацію про смерть начальника ГРУ у Лівані

Як повідомляв УНІАН, згідно з офіційною версією, керівник ГРУ РФ, генерал Ігор Сергун помер 3 січня 2016 року у Підмосков'ї. Кілька днів потому, 7 січня, американська розвідувально-аналітична компанія Stratfor з посиланням на свої джерела повідомила, що це сталося 1 січня, при цьому Сергун перебував не в Росії, а в Лівані. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що інформація Stratfor не відповідає дійсності.