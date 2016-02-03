Поліція розігнала великий циганський табір на околиці Парижа

З літа минулого року в таборі проживало понад 350 осіб, передає Бі-бі-сі. Як розповідають місцеві активісти, багато циган покинули табір ще до початку поліцейської операції.

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Національна компанія французьких залізниць, якій належить територія, де розташовувався табір, відмовилася коментувати ситуацію.

Правозахисна організація Amnesty International закликала паризьку владу забезпечити виселених циган тимчасовим житлом, враховуючи холодну погоду.

Сотні тисяч циган прибували у західну Європу з 1990-х років, основна частина з них - з Румунії і Болгарії.

Франція проводить жорстку політику щодо циган і регулярно висилає їх з країни. Багато з них живуть у наметових таборах і нетрях, в яких часто відсутня електрика та водопровід.