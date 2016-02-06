Twitter видалив понад 125 тисяч аккаунтів, які пропагують тероризм
02:35, 06 лютого 2016Світ
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З середини 2015 року Twitter видалив 125 тисяч акаунтів, які пропагують тероризм, в першу чергу пов'язаних у "Ісламською державою".
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
У компанії відзначили, що вони видаляють ті аккаунти, на які надходять скарги від інших користувачів.
При цьому, у компанії збільшили штат співробітників, які розглядають скарги користувачів, що доволило значно зменшити час розгляду таких скарг.
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Раніше УНІАН повідомляв, що користувачі Google, які будуть вводити в пошуковику екстремістські запити, у видачі отримають сайти антирадикальної спрямованості.
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