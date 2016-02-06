Twitter видалив понад 125 тисяч аккаунтів, які пропагують тероризм

Про це повідомляє Reuters.

У компанії відзначили, що вони видаляють ті аккаунти, на які надходять скарги від інших користувачів.

При цьому, у компанії збільшили штат співробітників, які розглядають скарги користувачів, що доволило значно зменшити час розгляду таких скарг.

Читайте такожВ Telegram нарахували близько 40 каналів "Ісламської держави", через які бойовики вербують нових членів

Раніше УНІАН повідомляв, що користувачі Google, які будуть вводити в пошуковику екстремістські запити, у видачі отримають сайти антирадикальної спрямованості.