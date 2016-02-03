Google буде боротися із тероризмом

Пілотний проект Google, спрямований на боротьбу онлайн-діяльністю терористичних організацій, у тому числі ІДІЛ, запустять паралельно з алгоритмом, що полегшує ідентифікацію екстремістського відео в мережі.

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Про це заявив представник компанії Ентоні Хаус, пише The Guardian.

"Вкрай важливо, щоб користувачі знаходили позитивну інформацію в інтернеті. Людина в мережі повинна знаходити надію, а не небезпеку", - зазначив Хаус.

Намір Google підтримали також Facebook і Twitter.