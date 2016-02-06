Токіо, Вашингтон і Сеул вивчають можливість нових фінансових санкцій проти КНДР

Уряди Японії, США і Південної Кореї приступили до розгляду можливості введення нових санкцій проти КНДР у фінансовій сфері поза рамками резолюції Ради Безпеки (РБ) ООН.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на інформаційне агентство Кіодо.

За його відомостями, мова йде про заходи, які передбачають, зокрема, введення обмежень щодо компаній, які ведуть справи з північнокорейською стороною.

"Як очікується, зміст санкцій полягає у введенні жорстких обмежень на операції з фінансовими організаціями зацікавлених країн для компаній третіх країн, які ведуть справи з приватними особами або організаціями, пов'язаними з ракетною або ядерною програмою Північної Кореї", - пише Кіодо. Під "зацікавленими країнами" маються на увазі власне Японія, США і Південна Корея, а також ряд членів "сімки", яких ця трійка закликала приєднатися до санкцій - Франція і Великобританія. За основу, як пише Кіодо, можуть бути взяті санкційні заходи, які діяли стосовно Ірану в зв'язку з його ядерною програмою. Ініціатори обмежувальних заходів розраховують, що таким чином буде завдано удар по економіці КНДР, і вона в підсумку відмовиться від розвитку ядерної програми.

Після того, як 6 січня КНДР оголосила про проведення випробування водневої бомби, Токіо, Сеул і Вашингтон приступили до активної дипломатичної роботи з метою домогтися, за словами представників цих країн, жорсткої резолюції Ради Безпеки ООН, що містить санкції щодо КНДР. Однак, Китай з сумнівом ставиться до надмірно жорстких заходів, оскільки вони могли б, на думку Пекіна, дестабілізувати КНДР і потенційно загострити ситуацію на Корейському півострові.

Разом з тим, Китай - головний економічний партнер Пхеньяна і його єдиний військовий союзник, а значить метою санкцій Японії, США і Південної Кореї можуть стати чисельні китайські компанії, що працюють з КНДР.

За попереднім планом, ці обмежувальні заходи "зацікавлених країн" повинні бути прийняті одночасно з новою резолюцією РБ ООН. Як повідомила в своєму недільному номері провідна японська ділова газета "Ніккей", терміни прийняття самої резолюції поки досить туманні. Можливо, вона буде прийнята не раніше кінця березня, додає видання.

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Ще більше ситуацію на Корейському півострові загострили плани КНДР запустити ракету-носій із штучним супутником Землі. В останньому повідомленні на адресу Міжнародної морської організації Пхеньян повідомив, що планує запустити її в період з 7 по 14 лютого.