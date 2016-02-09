Зіткнення поїздів у Баварії: загинули 8 людей, ще 150 постраждали (фото, відео)

12:56, 09 лютого 2016
Світ
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Внаслідок зіткнення двох регіональних поїздів у Баварії, поблизу від міста Бад-Айблінга, загинули 8 людей, ще 150 постраждали.

Официального подтверждения о количестве погибших нет / Twitter

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на агентство dpa.

За даними ЗМІ, інформація про загиблих різниться. Газета Bild повідомила, що загинули до восьми осіб, офіційного підтвердження цієї інформації не надходило.

поезд бавария / twitter.com/DABNOS

За попередньою інформацією, громадян України немає серед постраждалих, повідомив перший секретар Департаменту консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський,.

«За попередньою інформацією правоохоронних органів Німеччини, в даний час громадян України серед постраждалих не виявлено. Але це попередня інформація, яка вимагає уточнення», - сказав Ігнатовський.

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Як повідомляв УНІАН, зіткнення поїздів сталося вранці у вівторок в Баварії, поблизу від Бад-Айблінга.

поезд бавария / Twitter

Зараз на місці працюють близько 100 рятувальників і лікарів. Причини катастрофи поки що невідомі.

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