Зіткнення поїздів у Баварії: загинули 8 людей, ще 150 постраждали (фото, відео)

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на агентство dpa.

За даними ЗМІ, інформація про загиблих різниться. Газета Bild повідомила, що загинули до восьми осіб, офіційного підтвердження цієї інформації не надходило.

За попередньою інформацією, громадян України немає серед постраждалих, повідомив перший секретар Департаменту консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський,.

«За попередньою інформацією правоохоронних органів Німеччини, в даний час громадян України серед постраждалих не виявлено. Але це попередня інформація, яка вимагає уточнення», - сказав Ігнатовський.

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Як повідомляв УНІАН, зіткнення поїздів сталося вранці у вівторок в Баварії, поблизу від Бад-Айблінга.

Зараз на місці працюють близько 100 рятувальників і лікарів. Причини катастрофи поки що невідомі.