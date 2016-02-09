Влада Німеччини розповіла подробиці зіткнення двох пасажирських поїздів у Баварії

Про це заявив федеральний міністр транспорту Німеччини Александер Добріндт, посилаючись на дані слідства, повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, місце аварії розташоване на повороті залізничного полотна, тому водії, ймовірно, навіть не мали візуального контакту перед зіткненням.

Разом з тим поки невідомо, чи катастрофа сталася внаслідок помилки машиніста, чи її спричинила технічна несправність. Два з трьох тахографів (пристрій для реєстрації швидкості, режиму праці, відпочинку водіїв та членів екіпажу) вже знайдено на місці аварії.

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Нагадаємо, внаслідок лобового зіткнення двох потягів 9 осіб загинуло та близько 90 дістали поранення.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними МЗС, громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення двох потягів у Баварії.